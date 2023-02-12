10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetleri yürütüldüğü esnada “BaBala TV” isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş’taki Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu, bu paylaşımların deprem bölgesindeki afetzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Paylaşımın yapıldığı “Babala TV” isimli Twitter hesabının sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan Uğur ve paylaşım ile ilgili sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi kapsamında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başsavcılıkça resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayın aydınlatılması için gerekli talimatların verildiği öğrenildi. (AA)