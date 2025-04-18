Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray sahasında Bodrum FK'yı Torreira ve Sanchez'in golleriyle 2-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 77 yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin geçmiş maçlarına baktığımızda savunma ağırlıklı oynayacaklarını biliyorduk. İlk yarıyı çok daha fazla gol sayısıyla bitirebilirdik. Maçı domine ettik. Oyuncularım bu konsantrasyonu gösterdi. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk yürüyüşüne başladık. Rakibimizin maçlarına bakmadan üst üste kazanmak istiyoruz. Hafta içi kupa maçımız var. Haftadaki tek maçlar hazırlanma adına daha iyi oluyor bizim için. Aynı konsantrasyonu kupada da göstereceğiz. Bizim gibi takımlar oyunu ne kadar önde oynarsa bir avantaj. Rakibin planlarından biri hızlı geçişi sağlamaktı buna imkan vermedik. Bazen gereksiz ortalar yapıyoruz ama bugün iyi pozisyon aldık. Lucas Torreira'yı hep öne gönderiyoruz. Hep çalışıyoruz duran topladı. Torreira'nın zamanlaması iyi olunca gole de yakın oluyor. Hem Torreira hem Davinson golleri atmasını beklemiyorduk."