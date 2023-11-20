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Marlboro Gold Ryo 25 gramı 5 TL, Marlboro Gold Ryo 45 gramı ise 9 TL yükseldi.

Buna göre; Marlboro, Parliament, Heets, Fitt ve Terea’ya yarından itibaren 5 TL’lik zam geliyor.

Bazı sigara ve tütün ürünlerine zam geldi.

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