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Bazı sigara ve tütün ürünlerine zam geldi. 

Buna göre; Marlboro, Parliament, Heets, Fitt ve Terea’ya yarından itibaren 5 TL’lik zam geliyor.

Marlboro Gold Ryo 25 gramı 5 TL, Marlboro Gold Ryo 45 gramı ise 9 TL yükseldi.