Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC-TC 2023 Yılı Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü’nün imzalanmasının ardından Başbakan Ünal Üstel ile birlikte ortak bir basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay konuşmasına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Londra’da yapılan saldırıyı kınayıp Tatar’a geçmiş olsun dileklerini ifade ederek başladı.

Bugün Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerin kabirlerini ziyaret ettiğini anlatan Oktay, “Rabbim kimseye böyle acı yaşatmasın” dedi, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabırlar diledi.

Oktay Kıbrıs Türk halkının refahı KKTC’nin sürdürülebilir bir ekonomiye kavuşması için gereken adımları ciddiyetle ve vakit kaybetmeden birlikte atmaya kararlı olduklarını belirtti.

Mesarya Ovası sulama projesi, Lefkoşa Çevre Yolu Projesi, Lefkoşa’da 500 yatalı devlet hastanesi gibi somut projeleri süratle tamamlayarak yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini anlatan Oktay, bugün imzalanan anlaşmanın Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin somut bir nişanesi olduğunu anlattı.

Hükümet dönemlerinde verdikleri sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Oktay, 9,5 milyarlık mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktardıklarını anlattı.

“DERİNYA SOSYAL KONUT PROJESİNİ BAŞLATTIK”

Mağusa Maraş’ta 1192 konut ve sosyal donatıdan oluşan Derinya Sosyal Konut Projesini başlattıklarını ifade eden Oktay, projenin ilk adımında 552 konut içi 50 milyon TL ödenek tahsis ettiklerini anlattı.

OSB Altyapı İnşaatına Katkı Projesi’ne 100 milyon lira ödenek tahsis ederek, Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesinin yapımına başlayacaklarını kaydeden Oktay, Alayköy Organize Sanayi Bölgesinin kronikleşen atık su problemini de çözeceklerini belirtti.

“DAHA VERİMLİ SU DAĞITIMI SAĞLAMAK İÇİN 207 KM'LİK DEPO BAĞLANTI HATTININ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI”

DSİ projeleri çerçevesinde toplamda 930 milyon lira kaynak tahsis ederek, daha verimli su dağıtımı sağlamak için 207 km'lik depo bağlantı hattının çalışmalarına başlandığını söyleyen Oktay, Lefkoşa’da 500 yataklı yeni devlet hastanesinin yapımı için de 50 milyon liralık başlangıç ödeneği ile ilk adımı attıklarını dile getirdi.

“E-SİGORTA PROJESİ ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

E-KKTC bünyesi altında E-Sigorta projesi ile ilgili çalışmaların başladığını kaydeden Oktay, “Bağımsızlığın sembol eserleri olacak; Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet Bahçesi, Cami ve Ek tesislerinin inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi için Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projelerine kaynak ayırdık” dedi.

“GAZİMAĞUSA İLAHİYAT KOLEJİ YAPIM PROJESİNE DE KAYNAK AYRILDI”

700 öğrenci kapasiteli, 7 yıllık eğitim verecek şekilde planlanan 27 dönüm arazi üzerine kurulacak ve 85 milyon lira maliyet öngörülen Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım projesine de kaynak ayrıldığını anlatan Oktay, yeni okulların yapımı, mevcut okulların bakımı ve onarımı için 103 milyon lira kaynak tahsis ettiklerini söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye gelen depremzedelerin önümüzdeki seçimlerde oy kullanabilmek amacıyla 2 Nisan'a kadar geçici olarak ikamet değişikliği yapmaları gerektiğini de hatırlatan Oktay, bu işlemleri gerçekleştirmek için Lefkoşa ve Gazimağusa konsolosluklarının açık olacağını ifade etti.