Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, KKTC Başbakanı Ünal Üstel hakkında yaptığı "hoş konuşmamış boş konuşmuş" açıklamalarına karşı yeni bir açıklama yaptı.

Saral, Başbakan Ünal Üstel'den direk şekilde af dilemekten kaçınırken, " Paylaşımımda yazdıklarımdan dolayı kalbi kırılan, üstüne alınan kardeşlerimden af diliyorum" diye konuştu. Saral söz konusu ifadelerin, özgürlüğü yalnızca kendi inançlarına göre uygulayan, başörtülü bireyleri ayrıştıran ve Müslümanlara karşı düşmanlık besleyen bir zihniyete yönelik olduğunu belirtti.

Saral, yaptığı açıklamada, "KKTC’nin her zaman destekçisiyiz ve her daim yanındayız. Fakat ne yazık ki hala özgürlüğü sadece kendi inançlarına göre uygulayan zihniyete, hala başörtülü kızlarımızı ayrıştırıp, ötekileştirenlere, hala Rum zihniyetini benimseyip, Müslümanlığı hor görüp, Müslümanlara karşı olmaya çalışanlara şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dönemde bu tür ayrıştırıcı yaklaşımların arttığına dikkat çeken Saral, sözlerinin KKTC'nin tüm halkını hedef almadığını belirterek, "İfade ettiğim şeyler KKTC’nin genellemesi elbette ki değil. Paylaşımımda yazdıklarımdan dolayı kalbi kırılan, üstüne alınan kardeşlerimden af diliyorum" dedi.