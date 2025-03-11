Sakarya’da bir okul müdürü, okul zilinden rahatsız olduğunu söyleyen bir kişi tarafından odasında bıçaklandı.

Olay, dün Ferizli ilçesine bağlı Değirmencik Mahallesi’nde meydana geldi.

Rüveyde Güneş İlk/Ortaokulu’nun karşısında yaşayan Murat H., zil sesinden rahatsız olduğu için okul müdürü Emrah Coşkun’un odasına çıktı.

Müdürün odasına giren Murat H., yanında getirdiği bıçakla Coşkun’u boynundan yaraladı.

Murat H.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

MÜDÜRÜN DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Okul müdürü Emrah Coşkun, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Coşkun’un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli Murat H.’yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin, adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.