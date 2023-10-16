KKTC'de benzeri görülmemiş suikast 8 Şubat 2022 tarihinde meydana geldi.

Suikastin gerçekleşmesinde rol alan eli kanlı kattiler Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede ikinci tanık olarak PGM Olay Yeri İnceleme Uzmanı Süleyman Özdemir dinledi.

EMARELER YENİDEN HUZURDA...

Özdemir; Çatalköy, Karakum ve Doğanköy bölgelerinden alınan 51 adet emareyi mahkemeye sundu. Tahikat'ta toplanan emareler yargıç heyeti huzurunda tek tek açılarak kayda geçirildi.

Suikastle ilgili PI duruşmalarında toplam 326 emare Girne Ağır Ceza Mahkemesine tanıklarla beraber sunulmaya devam edilecek. Savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular emareler arasında bulunan olayla ilgili fotoğraf ve videoların tümünün yer aldığı harddiske itiraz etti.

İTİRAZ ETTİLER REDDEDİLDİ...

Özsoylular harddiskteki görüntülerin ve fotoğrafların ayrıştırılmasını talep etti. Kıdemli Savcının emare olarak sunulan hard diskin daha önce PI duruşmalarında kayda geçtiğini ve alt mahkemede savunma avukatlarının itirazı olmadığını hatırlatması üzerine mahkeme heyeti itirazı değerlendirerek reddetti.

Duruşma 17 Ekim 2023 saat 11.30'a ertelendi.

Yapılacak duruşmada emarelerin sunulması ve tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.



