Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ömer Savran olayla ilgili bulguları aktardı. Savran 26 Haziran 2023 tarihinde saat 13:55 raddelerinde Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesi İsimsiz Sokak boyunca EY 310 plakalı salon aracı batı istikametine doğru zanlı İlyas Hıdır’ın kavşağa geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz bir şekilde sola dönmek için Sanayi caddesine giriş yapması sonucu, o esnada sağından Sanayi Caddesi boyunca güney istikametine doğru seyreden Gönyeli'de sakin Özkan Bişmiş’in yönetimindeki JK 167 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının ön sağ yan kismi ile çartığını söyledi.

Polis çarpmanın etkisi ile duramayıp yolun sağına savrulan JK 167 plakalı araç, o esnada karşı istikamette gelen Gökdeniz Tek’in yönetimindeki GL 405 plakalı salon aracın ön kısmına aracının ön kısmı ile çarparak durduğunu belirtti.

Polis memuru Ömer Savran EY 310 plakalı araç sürücüsü İlyas Hıdır’ın kaza mahallinden kaçtığını söyledi.

Savran kaza sonucu yaralanan JK 167 plakalı araç sürücüsü Özkan Bişmiş’in kaldırılmış olduğu LDH Acil Servisinde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra ameliyata alınarak yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındığını ve 16 Temmuz’da yaşamını yitirdiğimi mahkemeye aktardı. Polis yapılan tahkikat neticesinde araçlarda yaklaşık hasar tespiti yapıldığını JK 167 plakalı araçte 80.000 TL, GL 405 plakalı araçta 50.000 TL, EY 310 plakalı araçta ise 15.000 TL tahmini hasar oluştuğunu aktardı.



Savran yürütülen ileri soruşturmada birçok ifade temin edildiğini kamera görüntüleri incelendiğini ve kaçan zanlı İlyas Hıdır’ın 13 gün sonra saklandığı yerden tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis zanlı aleyhine yapılan ilk araştırmada TC vatandaşı olup ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu söyledi. Polis memuru Ömer Savran zanlı İlyas Hıdır’ın ayrıca 6 Mayıs 2023 tarihinde Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu, ithali yasak kuru sıkı tabanca ve kuru sıkı mermi tasarrufu suçlarından dolayı tutuklanmış olup Girne’de teminata bağlandığını ve bağlanmış olduğu teminat gereği haftada 2 gün Boğaz Karakolu'na ispat-i vücut ta bulunması gerekirken gelmeyip mahkeme emrine riayetsizlik suçunuda işlediğini belirtti. Polis ayrıca zanlı aleyhine 3 Şubat 2023 tarihinde Süratli araç kullanma suçundan dolayı da Boğaz Karakolu tarafından 1356,30 TL ceza kesildiğini ve zanlının kabul ederek ödediğini raporlarda mevcut olduğunu aktardı. Polis memuru Ömer Savran, mesele ile ilgili olarak etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.