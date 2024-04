Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK cezaları açıklandı.

TFF, Trabzonspor Kulübü'ne 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Bordo-mavili kulüp 3 milyon 112 bin TL de para cezası aldı.

Fenerbahçeli futbolcular Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat 1 maç ceza alırken Osayi'ye ise ceza verilmedi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 03.04.2024 tarih ve 69 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.



1- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ve 3.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT VIP PLATİNUM C, SOCİOS.COM TRA FAN TOKEN DOĞU ALT TRİBÜNÜ DOĞU ALT J, I, KUZEY KALE ARKASI KUZEY ALT J numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ’ın, rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL hakkında, 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,(oyçokluğu)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE’nin, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT hakkında, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT’ın, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK’in, rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi OKAN ÖZKAN’ın, rakip takım antrenörüyle kavga eylemi nedeniyle FDT’nin 45/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)"