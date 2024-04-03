Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
02.04.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Esat BOZDOĞAN (E-23) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RJ 787 plakalı araç ile çift şeritli yolda kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, seyrettiği yol üzerinde bulunan Hamitköy Çemberi trafik ışıklarına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yanmasına rağmen trafik kurallarına riayet etmeden yoluna devam etmesi sonucu, o esnada Dr Fazıl Küçük Bulvarından Hamitköy Çemberine giriş yapan Abdullah PORSNOK (E-27) yönetimindeki NP 321 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.
02.04.2024 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Metehan - Alayköy Çevre Yolu üzerinde, Antonis PAPADOPOULOS (E-31), yönetimindeki KRL 408 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu önlerindeki çembere geldiğinde dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, bordür taşlarına çarpıp, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp arazi içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.