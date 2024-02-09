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09.02.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Gaziveren ’de yapımı devam etmekte olan bir inşatta çalışan MD Ali Hossain SOHAG (E-37), inşaat alanı içerisinde yürüdüğü sırada sekizinci kattan atılan tahta paletin başına çarpması sonucu ağır yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.(E-39), B.R.(E-37), M.A.(E-39), S.I.(E-48) ve I.H.(E-22) tutuklanmış olup, bahse konu şahıslar çıkarıldıkları Lefke Kaza Mahkemesinde aleyhlerinde 3 gün süreyle tutukluluk emri temin edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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