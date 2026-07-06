Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 12.00 sıralarında yaşandı. İkametgahta bulunan ve açık vaziyette olan, yerden yaklaşık dört metre yükseklikteki salon penceresinden düşen çocuk ağır şekilde yaralandı.

İlk olarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırılan çocuğa burada yapılan ilk müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.