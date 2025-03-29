Bunlar da ilginizi çekebilir

29.03.2025 tarihinde, saat 00.02 sıralarında, Lefke - Güzelyurt Çift Şeritli Anayolu üzerinde, Berat TUNÇ (E-22), yönetimindeki DN 505 plakalı salon araç ile Lefke istikametinden Güzelyurt istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Cengizköy Çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu araç sürüsücü Berat TUNÇ olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Ölümlü kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Su ücretleri ve tatil evlerine ilişkin yeni yasa tasarıları halkın bilgisine sunuldu

Su ücretleri ve tatil evlerine ilişkin yeni yasa tasarıları halkın bilgisine sunuldu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.