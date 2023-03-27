Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü A.İ. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli Polis Çavuşu Nadir Timuçin, 23 Mart 2023 tarihinde saat 21.25 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde A.İ. (32) yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu (24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştıklarını aktardı.

Timuçin, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (21), İbrahim Kaynarca (22) ve Adem Kocabaş (24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldıklarını belirtti.

Adem Kocabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini aktaran Timuçin, kaza mahallinde birçok kamera tespit edildiğini aktardı.

Alınması gereken ifadeler ve incelenecek birçok kamera görüntüsünün olduğunu belirten Timuçin, A.İ’den alkol testi için kan örneği alındığını ancak kan örneği sonucunun henüz çıkmadığını ifade etti.

Timuçin, “Öte yandan zanlı kanser hastasıdır ve belirli ilaçlar kullanmaktadır. Zanlının kullandığı ilaçların trafiğe çıkmak ve sürüş yapmaya engel olup olmadığına, uyku yapıp yapmadığına dair ilaç ve eczacılık dairesinden soruşturma yapılacaktır” dedi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten Timuçin, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.