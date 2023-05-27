Lefkoşa - Güzelyurt ana yolu üzerinde bugün meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü zanlı Nicolae Chiru mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tahkikat Şubesi’nde görev yapan polis çavuşu Ozan Avcı, olayla ilgili bulguları aktardı.

YOLDA YÜRÜYEN YAYAYA ÇARPTI!

Avcı, 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 00.40 raddelerinde Lefkoşa- Güzelyurt ana yolu 5-6 kilometreleri içerisinde zanlı Nicolae CHIRU yönetimindeki KZG 054 plakalı salon araç ile çift şeritli yolda dikkatsizce doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada aynı yol üzerinde yaya olarak soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru yürüyen İskele'de sakin Engin Kuzucu’ya aracının ön sol kısmı ile çarptığını söyledi.

ENGİN KUZUCU OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Polis çarpmaya müteakip yaya yolun gidiş istikametine göre solunda bulunan banket içerisine savrulduğunu ve kaza neticesinde yaya Engin Kuzucu’nun aldığı yaralara dayanamayarak kaza mahalinde vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

KUZUCU’NUN OTOPSİSİ YAPILACAK, ZANLI TUTUKLANDI

Polis çavuşu Ozan Avcı, Kuzucu’nun otopsisinin yapılabilmesi için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığını ve KZG 054 plakalı araç sürücüsü Nicolae Chıru'den alkol ve uyuşturucu için 20cc kan örneği alındığını belirtti.

YOL AYDINLATMALARININ OLAY YERİNİN 20 METRE GERİSİNDE ÇALIŞTIĞI, 80 METRE İLERİSİNDE İSE ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis olay yerinde yapılan ilk tespitlerde, kaza noktasının 20 metre gerisinde yol aydınlatma lambalarının çalıştığı ancak kaza noktasından 80 metre ilerisine kadar olan bölümde ise aydınlatma ışıklarının çalışmadığının tespit edildiğini belirtti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini, analize gönderilen kan örneklerinin sonucunun beklendiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.