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Polisten verilen bilgiye göre, Sadettin KÜTÜK (E-20), 190 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KM 848 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun batısında bulunan elektrik aydınlatma direğine ardından da yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

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