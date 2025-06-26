Polisten verilen bilgiye göre, Sadettin KÜTÜK (E-20), 190 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KM 848 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun batısında bulunan elektrik aydınlatma direğine ardından da yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.
Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan araç sürücüsü Sadettin KÜTÜK tutuklandı.