Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2025 yılı içerisinde S.Ö. (E-46), K.Ö. (K-42) ve A.Y.A. (K-57)’nın, ikamet izni çıkarmak maksadıyla Lefkoşa’da Hatay Sokak’ta bulunan dört ayrı apartman dairesinin adresini kullandıkları tespit edildi. Söz konusu şahısların, konu adreslerde ikamet etmedikleri halde, J.N. (K-55)’nin yardımıyla E.H. (E-53) adına, E.S. (K-62)’nin yardımıyla B.S. (E-63) adına, J.M. (E-24)’nin yardımıyla O.S. (K-24) ile F.J. (E-39) adlarına sahte kira sözleşmesi ve sahte ikametgah belgesi düzenledikleri belirlendi.

Hazırlanan sahte kira sözleşmelerinin Vergi Dairesi’nde ibraz edilerek tedavüle sürülüp onaylatıldığı, sahte ikametgah belgelerinin ise Polise ibraz edilerek tedavüle sürülmesinin sağlandığı ve bu yolla konu şahıslar adına oturma izni işlemlerinin başlatıldığı tespit edildi. Yapılan soruşturmada, söz konusu kişilerden sahtekarlıkla toplam 37 bin 500 TL ile 470 ABD doları para temin edildiği belirlendi.

S.Ö., K.Ö. ve A.Y.A. ile diğer tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.