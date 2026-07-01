Lipödem tedavisinde kullanılan yenilikçi yöntemler, hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni seçenekler sunarken, Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Çağın Zaim, Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez Lazer Lipoliz tedavisini uygulayarak bu alanda yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Medicare Clinic'ten yapılan açıklamaya göre, özellikle Evre 1 ve Evre 2 lipödem hastalarında uygun değerlendirme sonrasında uygulanabilen Lazer Lipoliz yöntemi, hedef odaklı yaklaşımıyla tedavi sürecine modern bir alternatif sunuyor.

Açıklamada, tedavi sürecinin yalnızca operasyonla sınırlı olmadığına dikkat çekilerek, ESWT (Şok Dalga), Lenf Drenaj, Vacumed ve Pagani Cryo T-Shock gibi destekleyici uygulamalarla birlikte planlanan bütüncül yaklaşımın, ödemin azaltılmasına, lenfatik dolaşımın desteklenmesine ve iyileşme sürecinin optimize edilmesine katkı sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Çağın Zaim: Lipödem tedavisinde kişiye özel planlama şart

Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Çağın Zaim, lipödem tedavisinde kişiye özel planlamanın önemine vurgu yaparak, hastaların evresine ve ihtiyaçlarına göre uygun tedavi yöntemlerinin belirlendiğini ifade etti.

Bilimsel yaklaşım, yenilikçi teknoloji ve kişiye özel tedavi planlamasını esas aldıklarını belirten Medicare Clinic, lipödem tedavisinde öncü uygulamaları Kuzey Kıbrıs'taki hastalarla buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.