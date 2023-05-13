Yaz mevsiminin yaklaştığı bugünlerde Orman Dairesi, orman yangınlarını önlemek için tedbirlerini yoğunlaştırdı.

BRT Gazimağusa Bürosu’nu ziyaret eden Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, yaptıkları hazırlıklarını anlattı ve halka yangınlara karşı bilinçli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Salih Güneş, 125 kişilik yangın ekibiyle, 10 farklı noktada konuşlanarak 7/24 esasına dayalı olarak olası yangınlara karşı hazır olduklarını belirtti. Bu 125 kişilik ekibin mevsimlik işçi olduğunu ve yangınla mücadelede kalifiye elemana ihtiyaç bulunduğuna da işaret eden Güneş, bu bağlamda 24 kişilik bir ekibin alınacağını kaydetti

Orman Dairesi Müdürü Güneş, 1 Nisan-31 Ekim tarihleri arasında ikinci bir emre kadar ormanlık alanlarda ateş yakmanın yasak olduğunu da hatırlatarak, bu yasağa uymayanların on asgari ücret ya da 5 yıla kadar hapis cezası, 1 hektarı geçen yangına sebep olmanın ise 100 asgari ücret ya da 15 yıla kadar hapislik cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

Pikniklerin, piknik alanlarında yapılmasını, pikniğin bitmesinin ardından vatandaşların oradan ateşin söndüğünden emin olup, çöplerini toplayarak ayrılmasını isteyen Salih Güneş, doğanın kirletilmemesinin de çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Orman Dairesi Müdürü Güneş, tarımla uğraşan vatandaşların köylerde anız yakmamasının, belediyelerin ise yol kenarındaki kuru otların temizlenmesine özen gösterip, elektrik tellerinin altında bulunan ağaçların budanmasının da yangınlara karşı önemli bir tedbir olduğunu belirtti.

Kaynak: BRT