İyigün, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kuzey yarım kürede ilkbaharın, güney yarım kürede ise sonbaharın başlangıç günü olan 21 Mart’ın “Dünya Ormancılık Günü” olarak kutlandığını hatırlattı.

Dünya Ormancılık Günü’nün Kıbrıs’ta 1978 yılından bu yana 46 yıldır kutlandığını belirten İyigün, bu günün amacının, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevcut ormanların korunması, geliştirilmesi ve çok yönlü faydalarının çeşitli yayın organları ile halka duyurulması ve bu yöndeki farkındalığın artırılmasını sağlamak olduğuna işaret etti.

“Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde 35 bin hektar düzeyindeki orman varlığının yapılan çalışmalarla 76 bin hektar düzeyine çıkartıldığını” belirten İyigün, önemli miktarlarda kamu kaynağı kullanılarak, büyük emekler harcanarak, yapılan ağaçlandırma çalışmaları neticesinde amenajman (ormanda, kesilmesi gereken ağaçların, doğal denge göz önüne alınarak düzenlenmesi) planına göre 76 bin hektar orman alanının ülkenin yaklaşık yüzde 21 seviyesine ulaştığını kaydetti. İyigün, daha büyük orman alanına ulaşılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Küresel ısınmanın her yıl daha fazla hissedildiği ülkede, orman yangınlarıyla orman alanlarının azaldığına dikkat çeken İyigün, şunları kaydetti:

“Orman yangınları ile mücadele için her yıl geçici işçi istihdamı yapılmaktadır. Geçen yıl 125 kişi istihdam edilmişti. Bu yıl bu sayının daha yukarılara çekilmesi ile harcamanın veya erken müdahalelerin daha ekonomik olduğu görülmektedir. Bu işçiler arasında ormancılık faaliyetlerine uygun olan işçilerin yangın mevsimi sonrası ağaçlandırma çalışmalarına yardımcı olacak şekilde istihdam edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.”

“Yanan ağaç miktarından daha fazla dikim yapılmalı”

Büyük orman yangınlarından sonra yapılan planlı, kampanyalı çalışmalar neticesinde orman sahalarının yeşiline kavuştuğunu ancak son yıllarda yangınlarla kaybedilen orman alanlarının yerine yeteri kadar ağaçlandırma yapılmadığını ifade eden İyigün, “Yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması için yanan ağaç miktarından daha fazla dikim yapılmalıdır” dedi.

Bu nedenle fidan üretimine hız verilmesi gerektiğini belirten Ahmet İyigün, fidanlıklarda 2 milyona yakın fidan üretimi yapılabildiğini ancak bütçe yetersizliği nedeniyle bu sayının 500 bin dolaylarına düştüğünü kaydetti.

Orman yangınlarından sonra ormanlara büyük zarar veren çam kese böceği ile mücadele çerçevesinde beş yıl havadan larvasit uygulaması yapıldığını ancak 2020'den sonra havadan ilaçlama yapılmadığı için böcek popülasyonunun çok arttığını ifade eden İyigün, böceğin çam ağaçlarına ciddi zararlar verdiğini belirtti.

“Orman memuru kadrosundaki eksiklikler nedeniyle ormanlarda yeterli denetim ve devriyelerin yapıldığını söylemek mümkün değildir” diyen Orman Mühendisleri Odası Başkanı İyigün, 17 Mart’ta 26 memur alımı için sınav yapıldığını bunun yetersiz kalınan orman işlerinde Daireye yeni güç olacağını vurguladı.

Yangın mevsiminin yaklaştığına işaret eden İyigün, yangınlar için alınacak geçici işçilerin bir an evvel alınması, eğitilmesi ve yangınlara erken müdahale yapılabilmesi için bir yangın helikopterinin adada konuşlandırılması yönünde çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Ahmet İyigün, orman sahalarında ve orman emniyet şeridinde yoğun ot örtüsü, orman yolları ve yangın emniyet şeritlerinin temizlenmesi için mutlaka önlemler alınması gerektiğini de ifade etti.