Yaşamını Amerika’da sürdüren Beyarmudu sanki Prof. Dr. Ahmet Bayar Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanılan deprem felaketine yönelik yaraların sarılması için Başbakanlık önderliğinde yürütülen bağış kampanyasına anlamlı bir destek verdi.

Amerika’da yıllarca tıp doktoru olarak çalışan ama hiçbir zaman vatanından kopmayan Ahmet Bayar, Beyarmudu’nun eski belediye başkanı İlker Edip ile birlikte Başbakan Ünal Üstel’i ziyaret ederek, bağışını gerçekleştirdi.

100 bin TL’lik ciddi bir bağış yapan Prof. Dr. Ahmet Bayar, böylesi dönemlerde birlik olmanın önemine işaret etti, Türkiye’nin en kısa sürede yaralarını saracağına inanç belirtti.

Başbakan Ünal Üstel de her bağışın çok anlamlı olduğunu belirterek, Bayar’a teşekkür etti.

Ahmet Bayar doğup büyüğü köy olan Beyarmudu’nun gerek ilkokuluna, gerekse de spor kulübüne yaptığı düzenli bağışlar ile takdir toplayan bir isim.