Orta Doğu Spor Kulübü Başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak; tüzüğümüzün 40’ncı maddesine istinaden   30 Mart 2024 tarihinde MALİ OLAĞAN GENEL KURULUMUZU gerçekleştireceğimizi tüm üyelerimizin, yetkili makamların ve kamuoyunun bilgisine getirir, tüm üyelerimiz ile yetkili makamların genel kurulumuza katılımını rica eder, saygılar sunarım.

ZANLI CEMİL ÖNAL İÇİN SÜREÇ İŞLİYOR...İADESİ KABUL EDİLDİ ZANLI CEMİL ÖNAL İÇİN SÜREÇ İŞLİYOR...İADESİ KABUL EDİLDİ

Meylin ERÇİNER
  Kulüp Başkanı


Toplantı yeri: Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonu Kulüp (Merkez) Lokali 

Toplantı tarihi ve saati: 30 Mart 2024 Cumartesi  –  Saat :15.00

GÜNDEM:
1) Başkanın açılış konuşması.
2) Başkanlık divanının oluşması.
3) Saygı duruşu.
4) 2023 yılı (geçmiş) faaliyet raporunun okunması.
5) 2023 yılı (geçmiş) mali raporu incelemek, ibra etmek veya etmemek.
6) 2024 yılı bütçesinin görüşülmesi/onaylanması.
7) 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi/onaylanması.
8) Yeni dönem asli üye aidatını belirlemek.
9) Dilek ve temenniler
10) Kapanış.

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