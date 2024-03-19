Orta Doğu Spor Kulübü Başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak; tüzüğümüzün 40’ncı maddesine istinaden 30 Mart 2024 tarihinde MALİ OLAĞAN GENEL KURULUMUZU gerçekleştireceğimizi tüm üyelerimizin, yetkili makamların ve kamuoyunun bilgisine getirir, tüm üyelerimiz ile yetkili makamların genel kurulumuza katılımını rica eder, saygılar sunarım.

Meylin ERÇİNER

Kulüp Başkanı



Toplantı yeri: Ertuğrul Apakan Kapalı Spor Salonu Kulüp (Merkez) Lokali

Toplantı tarihi ve saati: 30 Mart 2024 Cumartesi – Saat :15.00

GÜNDEM:

1) Başkanın açılış konuşması.

2) Başkanlık divanının oluşması.

3) Saygı duruşu.

4) 2023 yılı (geçmiş) faaliyet raporunun okunması.

5) 2023 yılı (geçmiş) mali raporu incelemek, ibra etmek veya etmemek.

6) 2024 yılı bütçesinin görüşülmesi/onaylanması.

7) 2024 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi/onaylanması.

8) Yeni dönem asli üye aidatını belirlemek.

9) Dilek ve temenniler

10) Kapanış.