Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samet Seyidov’un ev sahipliğinde konuk ülkelerin komisyon başkan ve üyeleri ile birlikte önce Hankendi, ardından da Şuşa kentine ziyaret gerçekleştirdi.

Burada yetkililerden verilen mücadele hakkında bilgiler alan Komite üyeleri, Şuşa’da devam eden yeniden imar çalışmalarını incelediler.

Heyete KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Arca Turganer ve Meclis Basın, Disiliskiler ve Protokol Müdür Muavini Esma Ülgen Özser eşlik etti.

Şuşa’da konuk heyetlere hitaben bir konuşma yapan Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Samet Seyidov, Hankendi şehrine ilk ziyareti Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve KKTC ile birlikte gerçekleştirdiklerini ifade ederek bundan daha iyi bir olay düşünmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

“Yapılan davete icabetten dolayı, kabinemiz adına, meclisimiz adına sizlere büyük teşekkürlerimi iletmek isterim” diyen Seyidov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova’nın selamlarını iletti.

Seyyidov şunları kaydetti: “Bu gün biz hepimiz mutluyuz ki bizim Cumhurbaşkanımızın demir yumruğu çalışıyor. Demir yumruğu mevcuttur ve topraklarımız yeşeriyor. Buraya gelirken Ağdam bölgemizde nelerin yaşandığını bizzat canlı tanıklık ettiniz. Tüm evler yıkılmış ve yağmalanmış bir şekilde bırakıp gitmişler. Ancak o enkazın içinde gül topraktan nasıl filizleniyorsa yeni Azerbaycan da o şekilde filizleniyor, yeni Karabağ şekilleniyor”

Seyidov, KKTC’nden heyetinde toplantılarda yer almasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Şuşa’da bulunan heyet üyeleri Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosuna açıklamalarda bulundular.

NESİROV

Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyesi Elman Nesirov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin de bu ailenin bir parçası olduğu için çok mutlu olduklarını dile getirerek, Bakü’deki toplantıda gözlemci statüsünde katılmış olmalarına rağmen ikili ilişkilerin hızlı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

İlerleyen süreçte KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda asli üye unvanını alacağına olan inancını vurgulayan Nesirov, KKTC’nin Türk Dünyası Devletleri etkinliklerinde çok aktif bir katılım sağlayarak kendini kanıtlayacağını belirtti.

Aynı zamanda bir akademisyen olduğunu anımsatan Nesirov, şunları kaydetti:

“İlerleyen süreçte kapsamlı bir şekilde ilişkilerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile gelişecektir. Akademisyen olarak en büyük arzum Türk Dünyası devletleri arasında en büyük atılımı eğitim alanında yakalamamız yönünde olması gerektiğini vurgulamak isterim. Dünya arenasında birliğimizin değerlerini ve önceliklerini savunabilecek ve önderlik edebileceğimize inanıyorum.”

FEYZİYEV

Azerbaycan Milli Meclisi Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Cavanshir Feyziyev, Kuzey Kıbrıs heyetiyle birlikte yapılan ziyaretin tarihi olduğunu ifade ederek,birkaç hafta önce Kuzey Kıbrıs parlamentoları ile Azerbaycan Milli Meclisi arasında kurulan dostluk grubunun da önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’ın tarihi ve problemlerini çok iyi bildiklerini, Kıbrıs sorunuyla ilgilendiklerini ve diğer ülkelerle siyasal sohbetlerde de meseleyi gündeme getirmeye çalıştıklarını belirten Feyziyev şunları kaydetti:

“Bizim düşündüğümüz Kuzey Kıbrıs’ın diplomatik bakımdan tanınması zaruridir. Avrupa Birliği Kofi Annan Planına, birlikte yaşamaya oy vermiş Kıbrıs Türklerini AB’ye kabul etmedi. O zaman dünya Kuzey Kıbrıs Türklerine ayrıca bir siyasi durum ve bağımsız bir devlet olarak tanımalı.Bu onların doğal insanlık hakkıdır. Kıbrıs hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türklerini kendi devleti içerisinde görmüyorsa o zaman bu insanların da yaşadığı bir devlet olmalı, o devletin adı KKTC’dir.”

Azerbaycan Mili Meclisi tarafından atılan bu adımın Kuzey Kıbrıs’la ilişkilerin geleceği bakımından çok önemli olduğunu dile getiren Feyziyev, gelecekte diğer Türk Cumhuriyetlerinin parlamentolarında da aynı grupların yaratılması için çalıştıklarını söyledi.

Feyziyev: “İnşallah bir gün bütün Türk Devletlerinin parlamentoları çok yakınlaşacak ve sonrasında bütün Türk Devletleri tarafından KKTC’nin tanınmasına doğru adımlar atılacak. Ben KKTC’nin bayrağının Birleşmiş Milletler karşısında dalgalanacağına inanıyorum.” dedi.

CANBEY

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkan Vekili Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türk Dünyası Dışişleri Komisyonu Temsilcileri olarak hem Hankendi’yi hem Şuşa’yı ziyaret ettiklerini anımsatarak, bundan sonra buranın huzur içerisinde olması ve barış içerisinde yaşamasını arzuladıklarını söyledi.

Karabağ’ın Azerbaycan’ın kınalı kuzusu olduğunu ve kendi toprağı, özü olduğuna değinen Canbey, bölge barışı açısından da çok önemli olduğunu kaydetti.

KKTC’nin Dışilişkileri Komisyonu Başkanı’nın kendileri ile birlikte olması ve komisyon konuşma yapmasının önemine vurgu yapan Canbey : “Komisyon Başkanı gerçekten güzel bir konuşma yaptı. Hem Kıbrıs’ın sorunlarını izah eden hem de Türk Dünyasının geleceği ile ilgili vizyonunu dile getirdi. Bu da bizi ayrıca mutlu etti inşallah bundan sonraki süreçte KKTC bu masa etrafından olacak. Olması bizleri çok mutlu ediyor. Hep birlikte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.”

SALICI

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da konuşmasında Dışişleri komisyonlarının Türk Devletleri Teşkilatında ilk defa bir araya geldiğini ifade ederek bunu tarihi bir an olarak niteledi.

KKTC’nin gözlemci olarak toplantıya katılmasının kendilerini çok mutlu etiğine değinen Salıcı, KKTC’nin daha ileri bir noktada olması, kendi alanını, ekonomisini güçlendirmesi ile dünyada tanınan bilinen bir ülkeye dönüşmesinin ortak çabaları olduğunu belirtti.

Salıcı: “Umarız daha ileri aşamalarda KKTC asli üye olur ve bundan sonraki süreçte işbirliğimiz devam eder.” dedi.

AYDIN

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ise azatlığına kavuşmuş bir coğrafyada bulunduklarını kaydetti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Aydın, Türki Cumhuriyetlere anlatarak, ikna ederek, konuşarak, müzakere ederek bunu sağladıklarını söyledi.

KKTC ile Azerbaycan’ın ilk defa bir dostluk grubu oluşturduğunu anımsatan Aydın, KKTC’li vekillerle aynı toplantıda bulunmanın gururunu duyduklarını ifade etti.

Aydın: “Kırmadan dökmeden diplomasiyi ustaca kullanarak Kuzey Kıbrıs’ımızı da inşallah hak ettiği yerde göreceğiz.” dedi.

ÖZTÜRK

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Azerbaycan Mili Meclisi’nde gerçekleşen toplantıya katılarak tarihi bir an yaşadıklarını söyledi.

Kendileri için bir diğer tarihi anın da Şuşa’da bulunmak olduğunu ifade eden Öztürk, işgalden kurtulduktan sonra bölgeye ilk kez Kıbrıslı Türk vekillerin geldiğine işaret etti.

Öztürk şunları kaydetti:

“İlk defa KKTC’nin neferleri yani halkı vekilleriyle buradadır. Bu sevinci hep beraber paylaşıyoruz. Azerbaycan Şuşa’nın işgaline son verdikten sonra dört tane daha köyü de aldı. Onun için, onlar adına da çok mutluyuz. Burada bulunmak bizim için bir gururdur.”

Açıklamasında Azerbaycan Milli Meclisi’ne ve Azerbaycan halkına misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Öztürk: “Resmi davet aldık. İnşallah bundan sonra benzeri adımlar katlanarak devam edecek. Hak ettiğimiz yerde mutlaka olacağız. Yeter ki o mücadeleyi bırakmayalım.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür eden Öztürk, KKTC için büyük adımların atıldığını belirtti.

SOLYALI

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı da açıklamasında ilk defa bir meclis heyetinin resmi bir davetle Türk Devletleri Topluluğu altında Dışilişkiler Komisyonlarının buluşmasına katıldığına işaret ederek için Kıbrıslı Türklerin, hep söyledikleri gibi sadece Lefkoşa’da ya da beli alanlarda değil uluslararası alanlardan da sesinin çoğalması, duyulması, mücadelesinin görülmesi anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ziyaret ettikleri Şuşa’da yaşananların ardından iki devlet arasında yeniden bir sınır düzenlemesi yapıldığını anımsatan Solyalı, bu durumun görüşmelerin bir şekilde ne kadar önemli bir alan yarattığını, görüşmeler neticesinde bir takım adımların, kazanımların gelebileceğini tekrardan hatırladıklarını belirtti.

Azerbaycan’da iyi temaslarda bulunduklarını düşündüğüne dikkati çeken Solyalı: “Umarım ki daha farklı alanlara da Kıbrıslı Türklerin bu temasları yansıyacak.” dedi.

TURGANER

KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer, Bakü’de toplantıların başarılı geçmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek 30 yıldan sonra azat edilmiş tarihi Azerbaycan topraklarında olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Şuşa’da heyete Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı değerli Samad Seyidov ve KKTC- Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev eşlik etiğini anımsatan Turganer: “Çok önemli tarihi bir gün. Milletvekillerimiz, bu tarihi toprakları görme imkanı buldu, bilgiler alındı. İki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesi için görüşler bildirildi.@ dedi.

Turganer, ev sahipliği için Azerbaycan Cumhuriyetine, Milli Meclise ve milletvekillerine teşekkür etti.

KKTC Meclis heyetinin bugün öğlen saatlerinde İstanbul üzerinden KKTC’ne dönmesi bekleniyor.