Bunlar da ilginizi çekebilir

Gazete, polisin şahsı yakaladığını ve üzerinden 90 gram kokain çıktığını; evinde yapılan aramada da 42 gram kokain bulunduğunu kaydetti.

Haberde, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, şahsı tespit ederek üzerini aramak istediği, ancak şahsın kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Gazete, bir başka haberinde de Larnaka’da, 21 yaşındaki gencin, tasarrufunda 90 gram kokainle yakalandığını yazdı.

Haberde, olayın polis, Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri tarafından araştırıldığı kaydedildi.

Alithia gazetesi, 14 Ocak’ta yaşanan olayda, öğrencinin öğretmenine saldırarak karnına yumruk attığını ve öğretmenin olayla ilgili polise şikayette bulunduğunu yazdı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.