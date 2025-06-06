Di Marzio, Victor Osimhen'in Al Hilal ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Suudi Arabistan ekibi ve Napoli'nin istediği bonservis bedeli arasında az bir fark kaldığı belirtildi.

Al Hilal bonservis teklifinde 70 milyon euroya çıkarken, Napoli, Suudi ekibinden 75 milyon euro bekliyor.

Nico Schira'nın haberine göre Al Hilal Teknik Direktörü Simone Inzaghi bugün Osimhen'le telefon görüşmesi yaptı ve oyuncuyu ikna etti.

Osimhen yıllık 30 milyon eurodan fazla kazanacak. Transferin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.

Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba, "Al Hilal bu akşam üçüncü teklifini yaptı ama Osimhen tarafından kabul edilmedi. Bir anlaşma yok." açıklamasını yaptı.