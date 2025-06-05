Suudi Arabistan’ın güçlü temsilcisi Al Hilal, Victor Osimhen transferi için yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaşmıştı. Ancak yıldız futbolcunun ekonomik taleplerini artırması, kulüpte yeni bir yol haritasının çizilmesine neden oldu.

Kulübe yakın kaynaklar, bu gelişmeyi "anlaşmanın seyrini bozan ani gelişmeler" şeklinde yorumladı.

Galatasaray ve dev kulüpler takipte

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Osimhen’in bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken; Chelsea, Manchester United, Juventus ve Al Hilal gibi dev kulüpler de Napoli forması giyen oyuncuyu transfer listesine aldı.

Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

Al Hilal 40 milyon Euro yıllık ücret önermişti

Suudi basınında yer alan haberlere göre, Al Hilal, Nijeryalı golcüye yıllık 40 milyon euro teklif ederek anlaşmaya çok yaklaşmıştı. Ancak taraflar arasında sağlanan finansal ve teknik anlaşmaya rağmen, Osimhen'in son dakika talepleriyle süreç sekteye uğradı.

Okaz gazetesi, yaşanan bu gelişmenin ardından kulüp yönetiminin Osimhen ile yeni bir görüşme yapacağını yazdı. Görüşmede son kararın verileceği ve tarafların ya el sıkışacağı ya da transferi tamamen rafa kaldıracağı belirtildi.

Yeni görüşmenin ardından Al Hilal’in ya Osimhen ile anlaşma sağlayıp transferi tamamlayacağı ya da başka bir yıldız adayı için çalışmalara başlayacağı ifade edildi. Gelişmeler merakla beklenirken, Osimhen’in tavrı transferin kaderini belirleyecek.