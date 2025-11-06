UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 65 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

Bu skorun ardından Devler Ligi'nde üst üte 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a yükseltti. Ajax ise 4. maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı yarın başlayacak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü USG'yi konuk edecek. Ajax ise Benfica'yı ağırlayacak.