Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü USG'yi konuk edecek. Ajax ise Benfica'yı ağırlayacak.

Bu skorun ardından Devler Ligi'nde üst üte 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a yükseltti. Ajax ise 4. maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 65 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

