UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 4. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 59, 65 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.
Bu skorun ardından Devler Ligi'nde üst üte 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a yükseltti. Ajax ise 4. maçlar sonunda henüz puanla tanışamadı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü USG'yi konuk edecek. Ajax ise Benfica'yı ağırlayacak.