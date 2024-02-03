Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erkan'ın yerine kim atanacak?

Erkan'ın yerine kim atanacak?

TIR da önündeki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Can Dersim Tuncelililer Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, TIR'ın dorsesine çarptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.