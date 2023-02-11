Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Kardeşimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.
Ekiplerin enkazdaki çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.
Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayısı 25’e yükseldi. Türkiye geneli kayıp sayısı 38, arama çalışmaları devam eden kişi sayısı ise 10 oldu.
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