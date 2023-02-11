Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayısı 25’e yükseldi. Türkiye geneli kayıp sayısı 38, arama çalışmaları devam eden kişi sayısı ise 10 oldu.

Ekiplerin enkazdaki çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Kardeşimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Türkiye ’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman ’daki İsias Otel enkaz ında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Adnan Bulgurcu hoca ve ailesinden iyi haber geldi

Adnan Bulgurcu hoca ve ailesinden iyi haber geldi

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