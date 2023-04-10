Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre; Ocak-Şubat döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 24,9’a yükseldi. 2022 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 16 idi. Ocak-Şubat 2023 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı 2022’nin aynı dönemine göre toplam yabancı turist bazında yüzde 67; gecelemede ise yüzde 61 arttı.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2023 yılının ilk 2 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 118 bin 636 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı 2022’de 71 bin 204 olarak kayıtlara geçmişti. Bakanlık verilerine göre 2 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2022’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 93 bin 510 oldu. 2023 yılının ilk 2 ayında otellerde konaklayan 25 bin 126 diğer yabancı uyruklu sayısı da 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 104 artışa işaret ediyor. 2023 Ocak-Şubat döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı. Bu dönemde yabancı turist bazında geceleme sayısı 342 bin 255 ile 2022’ye oranla yüzde 61 arttı.

BRT