Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 04.15 sıralarında, eski Gazimağusa - Lefkoşa ana yolu Berkel Mobilya önlerinde 59 yaşındaki Erhan Çelik yönetimindeki TKM 157 plakalı otobüs ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, o esnada yol içerisinde bulunan yaya Gazimağusa’da sakin 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak’a açrptığı bildirildi.

Kazada ağır bir şekilde yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı açıklandı. Araç sürücüsünün tutuklandığı bildirilirken, polisin soruşturması sürüyor.