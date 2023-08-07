Lefkoşa’da meydana gelen “Yazılı Tehditle Mal İsteme, Şiddet Tehdidi” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.K.V. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Birtan Başaran olayla ilgili bulguları aktardı.

Başaran 31 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da aynı yerde sakin zanlı M.K.V. henüz tespit edilemeyen şahıslar ile birlikte annesinden 70 bin TL nakit para almak için kendisinin zorla kaçırıldığına dair yalan beyanda bulunup kendisinin rızası hilafına ellerinin bağlandığını ve darp edildiğine yönelik video çektirterek yarın öğlen 15.00’a kadar vaktiniz var oğlunuz parama çökmüş vermezsen oğlunuz yaşamayacak içerikli mesajı öz annesi olan Lefkoşa’da sakin E.Y’nin kullanımında bulunan telefon hattına WhatsApp uygulaması üzerinden yazılı mesaj göndererek 70 bin TL nakit para talep ederek “Yazılı Tehditle Mal İsteme” suçunu işlediğini söyledi.

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vermiş ve suçlarını kabul ettiğini aktardı. Polis zanlının ayrıca yapmış olduğu sözlü beyanında Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve mesele ile ilgili aranmakta olan bir şahsa ait 1 adet Samsung Galaxy S22 cep telefonu ve 1 adet Lenovo marka tableti izinsiz olarak alıp KKTC’ye geldiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini vermiş olduğu gönüllü ifadenin ve sözlü beyanlarının teyit ve tekzibinin yapılacağını, alınması gereken ifadeler, incelemesi devam eden kamera görüntüleri olduğunu ayrıca zanlının tasarrufunda tespit edilen elektronik cihazların incelenmesi gerektiğinden soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.