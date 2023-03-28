Depreme yönelik kaynak oluşturmak için meclisten oy çokluğu ile geçirilen Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasası kapsamında, olası bir deprem felaketine yönelik oluşturulacak olan kaynak için tüm vadeli mevduatların faizlerinden de kesinti yapılacak olması, mevduat sahiplerini panikletti.

Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, elde edilen faiz gelirlerinden TL ise yüzde 1, döviz ise yüzde 2 kesinti yapılacağını kaydetti.

Konuyla ilgili Kıbrıs TV’de Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtlayan komite başkanı Özdemir Berova, bu tür açıklamaların insanları paniklettiğini, muhalefet milletvekili Devrim Barçın’ın fazla heyecanlı açıklamalar yaptığını ifade ederek, yapılacak olan kesintinin kişilerin veya şirketlerin anaparası ile ilgili değil, stopaj oranlarıyla ilgili olduğunu belirtti.