Ziyarette Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Sümer Kızıldere de hazır bulundu.

BEROVA

“Gelir ve Vergi Dairesi, Maliye Bakanlığı’nın bel kemiği ve gözbebeğimizdir” diyen Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, bunu dairelere gerçekleştirdiği tüm ziyaretlerde dile getirdiğini, bugün de Vergi-Sen heyetini kabulünde yinelediğini söyledi.

Gelir ve Vergi Dairesi Şubelerini ziyaretlerinde, şube binalarının halka hizmet noktasında yetersiz kaldığına dikkati çeken Maliye Bakanı Berova, bu durumun vatandaşa verilen hizmete de olumsuz yansıdığını, bu amaçla çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

Gelir ve Vergi Dairesi ile ilgili kamuoyuna yansıyan ve doğru olmayan bir takım iddiaların da kendilerini üzdüğüne işaret eden Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, tüm vergi memurlarının bu tür iddialara maruz kalmaması adına maksimum dikkati göstermelerini istedi.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova; “Vergide adalet istiyoruz. Vergide adaleti sağlamak, vatandaşın vergi uygulamalarında düzen ve güven içerisinde devamlılığını getirecektir.

Vergi uygulamaları adaletli, hakkaniyetli olduğunda güven yapısı oluşur böylece vergi ödemelerinde ve beyannamelerinde istikrar sağlanır.

Bunu yaparken elbette vatandaşı zorlamak gibi bir niyetimiz olamaz ancak düzenli ödemelerle, adaletli ve hakkaniyetli bir tutarı da almakla mükellefiz” dedi.

Vatandaşın vergi ödemelerinde düzen ve güven içerisinde devamlılığını getirecek bir sistem yaratabilmenin en önemli faktörlerinden bir tanesinin de doğru otomasyon arayışları ile doğru takip sistemlerini oluşturabilmek olduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı Berova geldiği gün itibarı ile Gelir ve Vergi Dairesi’nin Gümrüğü de görebilmesi için portal açılması talimatı verdiğini söyledi. Ticaret Dairesi ile Çalışma Bakanlığı’nın portallarının da Vergi Dairesi ile karşılıklı olarak görülebilmesi için sistemler hazırlanması sonrası daha sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanmasını planladıklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova konuşmasının sonunda ise şunları söyledi; “Yaptığınız ve yapacağınız adaletli uygulamalar gelir kaynaklarımızı artıracak, gelir kaynaklarımız arttığı sürece giderlerimizi de dengeleyebileceğimiz ciddi bir kaynak oluşmuş olacaktır. Tüm hedefimiz ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak. Bu vesile ile de hepimiz çok çalışmalıyız. Beklentimiz etkin ve verimli bir şekilde ama huzurlu bir ortamda çalışmanızdır” dedi.

KUYUCUOĞULLARI

Vergi memurlarının, performans üstü bir çalışma ortaya koyduğuna işaret eden Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları da konuşmasında eksik personel sayısına rağmen çalışanların bunu pandemi döneminde, işine dört elle sarılarak gösterdiğini hatırlatarak; “Gailemiz, Vergi Dairesi’dir” dedi.

Vergi-Sen Başkanı, Bakan Berova’ya, Vergi Dairesi ve şubelerine gerçekleştirdiği ziyaret ve personele verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Bu temasların, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırdığını söyledi.

Teşkilat Yasası’nın güncellenmesi gerektiğine işaret eden Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğulları ayrıca, şube binalarının yetersizliği ve personel eksikliği nedeniyle denetimlerde zorluklar yaşadıklarını kaydetti.