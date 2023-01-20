İşte o paylaşım:

Su geliyor. Gelemez. Böyle gelemez. Gelse de böyle yönetemezsin. Feryat figan.

Senin suyunla yıkanacağıma cenabet gezerim diye de pankart açar… Şimdi o suyla yıkanıyor yiğidim.

3 ayda hastane. Yapamaz! Yapılamaz. Buraya yapılamaz. Seller sular zemberekler.

Şimdi o hastaneden tedavi görüyor yiğidim.

Yeni CB ve Meclis Yerleşkesi, olmaz! Bir gün gelecek oradan ülke yönetecek yiğidim.

Her gece mum ışığında oturur. Kablo ile elektrik. Gelemez. Yapılamaz. Bağır çağır.

Yakında iyi ki diyecek yiğidim.

30 senedir yapamıyor. Birileri yeltendi. Birileri de neden olmasın dedi.