Özdengiz, zayıflamak isteyen birçok kişinin farkında olmadan yanlış uygulamalar nedeniyle sürecin yavaşladığını ya da tamamen durduğunu belirtti.

Özdengiz’e göre kilo vermeyi zorlaştıran unsurların başında çok düşük kalorili diyetler geliyor. Vücudun uzun süre yetersiz kalori alması durumunda savunma mekanizmasını devreye soktuğunu ifade eden Özdengiz, bu durumda metabolizmanın yavaşladığını ve kilo kaybının zorlaştığını söyledi.

İkinci önemli faktörün ise ilaç kullanımı olduğunu vurgulayan Özdengiz, özellikle antidepresanlar ve kortizon gibi bazı ilaçların kilo vermeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Kadınlarda menopoz döneminin de kilo verme sürecini zorlaştıran bir diğer etken olduğunu dile getiren Özdengiz, bu dönemde metabolizmanın yavaşladığını ve bu nedenle zayıflamanın daha uzun sürebildiğini ifade etti.

Ayrıca, kadınlarda sık görülen ve kronik bir endokrin hastalık olan polikistik over sendromunun (PKOS) da kilo vermeyi zorlaştırdığını söyleyen Özdengiz; yüz ve vücutta tüylenme, sivilce, adet düzensizliği ya da adet görememe, kısırlık ve kilo alma gibi belirtilerle görülen bu rahatsızlığın mutlaka dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Son olarak insülin direnci ve hipotiroidi gibi hormonal problemlerin de kilo kaybını zorlaştıran önemli nedenler arasında yer aldığını belirten Özdengiz, kilo vermekte zorlanan bireylerin mutlaka uzman kontrolünde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.