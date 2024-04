GÜNDEM KIBRIS- PELİN YÜKSELAY

Oruç sonrası metabolizmanın düzene girmesinin zaman alacağını kaydeden Özdengiz, ağır beslenilmemesi, az yağlı ve az şekerli bir düzende yiyecek tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

“Sabah-öğlen-akşam öğünlerini düzene sokmak önemli. Ara öğünler de atlanmamalı” diyen Özdengiz, şeker tüketiminin de bayramda artacağını, tutulan oruç sonrası sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini kaydetti.

Et tüketiminin de artacağını sözlerine ekleyen Özdengiz, ‘ızgara tercih edilmeli. Et şiş, pirzola gibi… Köfte, lahmacun, pide gibi yiyeceklerden uzak durulmalı’ dedi. Özdengiz, her yemeğin yanında yenecek salatının da sağlığa olumlu etkileri olacağını belirtti.

Yavaşlayan metabolizmanın tekrardan eskiye dönmesi için haftada 3 olmak üzere 45 dakikalık yürüyüşlerin etkili olabileceğini kaydeden Diyetisyen Orhan Özdengiz, düzenli ve beslenme ve yürüyüşün kısa sürede metabolizma açısından toparlayıcı olacağını söyledi.

Ramazanda tüketilen su miktarının azaldığına da değinen Özdengiz, sıcakların da başlamasıyla beraber günde 2.5-3 litre su tüketimi yapmak çok önemli” diye konuştu.

Özdengiz konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

“Bayram süresince gittiğimiz yerlerde az porsiyonlar tercih etmeye çalışalım arka arkaya şekerli yağlı ürünler seçmeyelim. Aynı zamanda Alkol tüketimini de kısıtlayalım. En fazla bir ya da iki kadeh”