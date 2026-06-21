Ziyarette , özel gereksinimli bireylerin iş gücüne katılımı, sağlanan destekler ve istihdam olanakları ele alındı.

Ziyarette Bakanlık Müstaşarı Sezgi Ballı, Sosyal Hizmetler Dairesi müdürü Alev Ecevit,Çalışma Dairesi Müdürü Emrah Güven ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve engelli birey ile aileleri katıldı.

“Özel Sektörde engelli istihdamı , kamudaki istihdamdan daha avantajlı hale geldi’

Bakan Hasipoğlu, 20 yıl aradan sonra kamuda engelli istihdamının ilk kez Ünal Üstel hükümeti döneminde gerçekleştiğini, kamudaki istihdam olanaklarının kısıtlı olmasından ötürü, çalışabilecek olan ve çalışmak isteyen vatandaşlarımıza daha avantajlı teşvikler sunmaya başladıklarını ifade etti. Özel gereksinimli bireylerin iş hayatına kazandırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, bu alanda atılan adımların önemini vurguladı. Engelli yardımı Sadece maddi desteklerin değil, bireylerin üretim süreçlerine katılmasının da en az ekonomik katkılar kadar değerli olduğunu belirtti.

2025 yılında Toplam 5.855 engelli birey için nakdi yardım ödemesi yapılmış olup, bu kapsamda ödenen toplam tutar 1.270.572.608 TL’ olduğunu belirten Hasipoğlu, konuşmasında; Ancak bizler , özel sektörde çalışmak isteyen engelli bireylerimiz için, hem onları hem de işverenleri teşvik için bazı düzenlemeler gerçekleştirdik’ dedi

Yeni düzenlemelere de değinen Hasipoğlu, özel sektörde engelli istihdamı halinde;

1- Asgari ücretin yarısı oranında ücret desteği(30.000Tl), ki bu destek direk çalışan engellimizin hesabına yatacak,

2- engellilere verilen mevcut yüzde 60 nakdi desteğin ise istihdam durumunda tamamen kesilmediğini ve yarısının devam ettiğini.

3- Ayrıca işverenlere yüzde 100 prim desteği sağlanarak istihdamın teşvik edildiğini söyleyerek, tüm bu yukarıdaki desteklerle özel sektörde iş hayatına başlayacak olan bir engellinin başlangıç maaşının en düşük 90.000 tl civarında olacağını ifade etti. Ayrıca işe devam etmeme durumunda, engelli nakdi desteğinin kesilmeyeceğini ve tam olarak bu desteği eskisi gibi almaya devam edeceklerini belirtti .

“Çalışma Bakanlığının teşviklerini ailelerin bilmesini istiyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da Bakanlığın özel gereksinimli bireylere sunduğu imkanların yeterince bilinmediğini fark ettiklerini belirterek, bu konuda farkındalık oluşturmak için ortak bir çalışma yürütmek istediklerini söyledi. Harmancı ayrıca özel sektörle iş birliği içinde sosyal bir istihdam ağı oluşturmayı hedeflediklerini, gençlerin güvenle yönlendirilebileceği bir sistem kurmak için aracılık rolü üstlendiklerini ifade etti.

“ AİLELER ÇOCUKLARINI TEŞVİK ETMELİ”

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise, Çalışma Bakanlığına teşekkür ederek bu oranda desteklerin ilk kez gerçekleştiğini, bu yüzden ailelere çağrıda bulunarak, özel gereksinimli bireylerin korunmak yerine desteklenerek iş hayatına kazandırılması gerektiğini vurguladı. Sosyal güvenlik sistemi içinde yer almalarının büyük önem taşıdığını belirten Kibrit, ailelerin çocuklarını bağımsız yaşamaya teşvik etmeleri gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Hasipoğlu ve Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesinin Yeni dünya +1” cafenin yanıda hizmet veren LTB El ELe kreşini de gezerek bilgi aldı.