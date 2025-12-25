Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Bakanlık Müdürü Berna Bayur ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit katılarak gençleri yalnız bırakmadı.

Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Başkanı Zekiye Davman, özel gereksinimli gençlerle bu tür anlamlı etkinliklerde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, gençlerin sosyal hayata katılımını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerine devam eden gençler ve eğitmenleriyle büyük bir aile olduklarını ifade ederek, organizasyona katkı koyan kurumlara teşekkür etti.

Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise sosyal sorumluluk projelerine verdikleri önemin altını çizerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla benzer etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, altı ilçeden gelen özel gereksinimli gençlerin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekerek, katkı koyan herkese teşekkür etti ve gençlerin yeni yılını kutladı.

Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin Üstel de özel gereksinimli gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eğitmenlere teşekkür etti ve gençlere hayırlı yıllar diledi.