Duayen gazeteci Ahmet Tolgay’ın eşi Sevim Tolgay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sevim Tolgay’ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Ahmet Tolgay eşinin vefatını sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir mesajla duyurdu:

"EŞİMİ, HER ŞEYİMİ, KENDİMİ KAYBETTİM: Beklediğimiz mucize ne kadar yazık ki gerçekleşemedi…

Güçlü kadınımın gücü, ölümü bertaraf etmeye yetmedi...

Sevgili eşim Sevim bir aydan fazla bir süredir yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını an itibarıyla kaybetti…

Yarım yüzyıllık beraberliğimizde ondan her beklentimi özveri ve anlayışla karşıladı… Bir tek beklentime yanıt vermedi, anlayışla karşılamadı…

“Sakın bu fani yaşamdan benden önce gitme” dedim ona hep ısrarla…

Beni dinlemedi…

Benden önce, beni yapayalnız bırakıp gitti…

Sözün bittiği yerdeyim…

Beraberliğimizin her dakikasını anlamlandıran ve zenginleştiren muhteşem kadınımın hakkında diyeceklerimi sonraya bırakacağım…

Şimdi sadece kana kana ağlamak istiyorum…"