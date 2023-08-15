Bakanlar Kurulu tamamlandı.

Üniversite öğrencisi sahte pasaportla yakalandı Üniversite öğrencisi sahte pasaportla yakalandı

Bakanlar Kurulu'nun, kabine değişikliğinin ardından yaptığı ilk toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Başbakan Ünal Üstel başkanlığında özel gündemle yapılan toplantı saat 18.45’te başlamıştı