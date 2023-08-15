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Başbakan Ünal Üstel başkanlığında özel gündemle yapılan toplantı saat 18.45’te başlamıştı

Bakanlar Kurulu'nun, kabine değişikliğinin ardından yaptığı ilk toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

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