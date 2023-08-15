Bakanlar Kurulu tamamlandı.
Bakanlar Kurulu'nun, kabine değişikliğinin ardından yaptığı ilk toplantı yaklaşık bir saat sürdü.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığında özel gündemle yapılan toplantı saat 18.45’te başlamıştı
Bakanlar Kurulu tamamlandı.
Bakanlar Kurulu'nun, kabine değişikliğinin ardından yaptığı ilk toplantı yaklaşık bir saat sürdü.
Başbakan Ünal Üstel başkanlığında özel gündemle yapılan toplantı saat 18.45’te başlamıştı
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