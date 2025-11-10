Fener Rum Patriği Bartholomeos, İstanbul’da paydaşları arasında Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfı’nın arazisinin de bulunduğu Taşyapı Şişli Projesi’nin özel etkinliğine katıldı. Kürsüye elinde zeytin dalıyla çıkan Bartholomeos, “Cemaatlerimizin bazı gayrimenkulleri vardır. Bunlardan bazılarını geçmişte kaybettik. Elimizden alındı. Ancak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde AKP iktidarı döneminde, bazı gayrimenkullerimiz iade edildi. Bazılarını geri almak için mahkemedeyiz. Bugünkü hükümetimize, bize ve genel olarak azınlıklara gösterdikleri ilgi ve yardımlardan dolayı huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Dimitri Yotef: Bu proje sadece bir yapı değil insana doğaya ve geleceğe duyulan saygının bir ifadesidir.

Emrullah Turanlı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte ilk konuşmayı , Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef yaptı.

Dimitri Yotef, “Bugün burada sadece bir projenin değil, vizyonu, inancı, kalitenin ve azmin temelini oluşturmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz.. Bu değerli proje cemaatimizin bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı çalışmalardan biridir. Hepimiz bununla gurur duyuyoruz” dedikten sonra şunları ekledi:

“Bu proje sadece bir yapı değil insana doğaya ve geleceğe duyulan saygının bir ifadesidir. İnanıyorum ki bu bölgenin dönüşümüne katkı sağlayacak. Doğaya ve yeşile duyarlılığı ile örnek teşkil edecektir. Çünkü bölgemizin hem yeşile hem de nefese ihtiyacı vardır. Bu amaçla yalnızca bu projede 20.000 ağaç toprakla buluşacaktır. Bu büyük vizyonun mimarı olarak Emrullah Turanlı’yı kutluyorum. Ayrıca bu projenin hayata geçirilmesinde destek olarak ve tüm kurum ve kuruluşlara devlet büyüklerine özellikle değerli Cumhurbaşkanımıza en içten saygı ve şükranlarımızı sunuyorum.”

Emrullah Turanlı: “İnsanlık için inadımız var, inancımız var”

Taşyapı Direktörü, Emrullah Turanlı, konuklarını sıcak bir konukseverlikle karşılarken, Taşyapı ailesi olarak, insana, insanların inançlarını duydukları derin, samimi saygıya da vurgu yaptı.

Turanlı, konuşmasının girişinde, “Tüm konuklarımıza en içten saygılarımla hoş geldiniz derken, sayın patrik hazretlerine, bugün vaktini ayırıp, buraya iştirak etmesinden duyduğum memnuniyet için ayrıca teşekkür ederim. Çalışanlarımızla birlikte Taşyapı ailesi olarak mutlu ve gururluyuz” dedi.

Eserlerinin bin yıl yaşayacağının altını çizen Emrullah Turanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Burada bir çalışma yapıyoruz. Bu tür aktiviteler, çalışmalarımızın içerisinde ki aktivitelerden bir tanesidir ama çok kıymetlidir. İnsanlık için çok kıymetlidir. Çok ciddi bir iş yapıyoruz. O kadar ciddi bir iş yapıyoruz ki insanların yüzyıllar boyu huzur içinde, barış içinde, neşe içinde yaşayacağı, mutlu, güvenliği sağlam bir yuva inşa ediyoruz. Bu yuva, içerisinde sanatı, kültürü, eğitimi, yeşili, zeytini bol, zeytin dalı bol olan barış olan bir yuvadır. Burada barış kokan, ayrımcılık yapmayan bütün dünyaların yaşayabileceği keyif alabileceği ve nesiller boyu ayakta duracak bir değer yaratıyoruz..

İnsanlık için inadımız var, inancımız var. Eserimiz bin yıl yaşayacak sayın Patrik hazretleri. Bin yıl sonra, burada yaşayacak olan insanlar tarihe bakacaklar, iyi ki atalarımız buraları inşa etmişler diyecek.

Proje çalışmaları sırasında yerel yönetimler tarafından engellerle karşılaştıklarından şikayet eden Turanlı, “Projemizin önünü kapatmaya çalıştılar. Beş yıl boyunca milyonlarca dolar paramız boşa gitti. Yazık oldu. İki bin insan burada yattı kalktı, çalışamadı. Sebepsiz; ama şükürler olsun bugün muradımıza erdik çalışıyoruz. Onları Allah’a havale ediyorum. Fakat bu, başarıyı, başarımızı destekleyen, bu proje için, bu tür projeler için ülkemizin önünü açan, değerli siyasi liderimiz sayın Cumhurbaşkanımın Recep Tayyip Erdoğan’a milletimiz adına hürmetlerimizi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Turanlı, hedeflerinin, 2028 yılında Taşyapı Şişli Projesinin tamamlamak olduğunu vurguladı.

1. Bartholomeos, zeytin dalıyla kürüye çıktı

Etkinliğin onur konuğu olan İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği 1. Bartholomeos’un konuşma yapması için kürsüye davet edildiğinde kürsüye elinde zeytin dalıyla çıkması dikkat çekti.

Bartholomeos, “Cemaatlerimizin bazı gayrimenkulleri vardır. Bunlardan bazılarını geçmişte kaybettik. Elimizden alındı. Ancak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde AKP iktidarı döneminde, bazı gayrimenkullerimiz iade edildi. Bazılarını geri almak için mahkemedeyiz. Bugünkü hükümetimize, bize ve genel olarak azınlıklara gösterdikleri ilgi ve yardımlardan dolayı huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” dedi.



Patrik Bartholomeos, gayrimenkullerin değerlendirilmesinin önemine de vurgu yapıp, şunları ekledi:

“Bu elimizdeki gayrimenkulleri sadece elimizde tutmak kafi değil. Değerlendirmek lazım. Bulgar Kiliseleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Josef ve arkadaşlarını bu değerlendirme çerçevesinde büyük adım attıklarını tespit ediyor, gözlerimizle görüyoruz. Bu büyük eseri Sayın Emrullah Bey ve yardımcıları sayesinde en kısa zamanda tamamlanmasını, bitirilmesini temenni ediyoruz. Böylece Bulgar Cemaatinin yararı için önemli gelirler ele geçirilmiş olacak”

Emrullah Turanlı’ya teşekkür etti…

Bartholomeos, etkinlikte kendisine Zeytin Resmi hediye Emrullah Turanlı’ya teşekkür için şu sözleri kullandı:

“Özellikle Emrullah beyi, yalnız kar ve menfaat peşinde koşmadığı, toplumun yararına olan şeyleri düşündükleri ve icraatlarına dahil ettikleri için, tebrik ediyorum. Ben Gökçeadalıyım ve Gökçeada’da küçük bir köy var. Zeytinli Köyü, benim köyüm, bana hediye edilen zeytin resmi ne güzel tesadüf.”