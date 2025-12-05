Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi personeli “Hayvansal Kökenli Olmayan Gıdaların Kontrolü için İlkeler” eğitimine katıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve dün AB Gıda Güvenliği Projesi Ofisi’nde eğitimde gıda güvenliği uygulamalarında tek tip yaklaşımın uygulanmasına yönelik olarak geliştirilen yeni kılavuz ve kontrol listesi ele alındı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekiplerine sertifikalarını ekip Başkanı Dr. Mina Barova takdim etti.