Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi üzerinde 4 Aralık 2025 gecesi meydana gelen trafik kazasında aynı aileden dört kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında M.K'nin (E-55) yönetimindeki LJ 092 plakalı aracın doğu istikametine dikkatsiz seyri sırasında sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.
Araç, yolun sağından çıkarak toprak bankete çarptı ve takla atarak durdu. Kazada sürücü M.K ile yolcular T.K (K-46), M.K (E-18) ve H.K (K-9) yaralandı.
Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavilerinin ardından sürücü M.K taburcu edildi.M.K Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınırken, T.K Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne, H.K ise Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altında tutulmaya başlandı.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.