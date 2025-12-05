Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Tedavilerinin ardından sürücü M.K taburcu edildi.M.K Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınırken, T.K Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne, H.K ise Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altında tutulmaya başlandı.

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri AB’nin düzenlediği eğitime katıldı

Araç, yolun sağından çıkarak toprak bankete çarptı ve takla atarak durdu. Kazada sürücü M.K ile yolcular T.K (K-46), M.K (E-18) ve H.K (K-9) yaralandı.

Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi üzerinde 4 Aralık 2025 gecesi meydana gelen trafik kazasında aynı aileden dört kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında M.K'nin (E-55) yönetimindeki LJ 092 plakalı aracın doğu istikametine dikkatsiz seyri sırasında sağa meyilli virajda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.