İncirli, yaralının sağlık durumuna ilişkin doktorlardan düzenli olarak bilgi aldıklarını belirterek, yaralı yurttaşa acil şifalar, ailesi ve yakınlarına ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı ile ilgili iki toplumlu teknik komitenin konuya ilişkin girişimlerini yakından takip ettiklerini ifade eden İncirli, kendilerinin de gerekli temasları sürdürerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalıştıklarını kaydetti.

Saldırının hızlı, titiz ve hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde şeffaf bir soruşturmayla aydınlatılması gerektiğini vurgulayan İncirli, sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin büyük önem taşıdığını belirterek, sürecin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.