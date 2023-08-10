Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, İskele’de bir eğlence mekanı önünde sabaha karşı çıkan tartışma sonucunda başına yumruk atılan 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in hayatını kaybetmesine işaret etti.

Özersay, “Bu sabaha doğru işlenen korkunç cinayetin görüntülerini maalesef izledim, bu yapılan tam bir vahşettir. Yere düşürülmüş savunmasız şekilde yerde yatan bir insana böyle bir şiddet uygulayan kimse insan olamaz, insanlıktan nasibini almamıştır” ifadelerini kullandı.

“Olayın en kısa sürede aydınlatılması ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılması şart” diyen Özersay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ülkede hızla artan bir asayiş ve güvenlik sorunu artık her yanı sarmış durumda. Vatan millet sakarya edebiyatıyla nutuk atanlarla geldiğimiz nokta maalesef bu! Bir genç insan, hayalleri, geleceği ve geride kalan ailesi, hayatlar karardı, gerçekten çok yazık.”