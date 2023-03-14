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Hükümetin krizleri yönetemediğini söyleyen Özersay, “Kriz yönetimi gerektiren bir durumla karşı karşıyayız. Krizleri yönetme becerisine sahip olmalıyız. Sivil savunma teşkilat başkanlığı bağlamında deprem olursa toplanma alanı açıkladılar. Bir kısmı da riskli okullar. Siz insanları güvenli olmayan yerlere mi toplayacaksınız? O toplanma alanlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Eksiklerimizi bu dönem içerisinde tamamlamak doğru bir stratejidir. Ancak kapasitenizi açıklamamak ve bilgi vermemek doğru değildir. Personel açısından yetersiz olunduğu söyleniyor. Başbakan bu eksik kadroların giderileceğini söylüyor ama halkın tüyleri diken diken oluyor. Çünkü bu halk sizin nasıl istihdam yaptığınızı biliyor. İnsanlarda sizin yapacağınız istihdamlara karşı hiçbir güveni yok” dedi.



Özersay, “Bu denetimlerle ilgili en önemli şeyi yapmayı atladılar. Doğru ve anlaşılır bilgilendirme yapmadılar. Pandemi zamanı haftanın 7 günü bakanlar kurulu toplantısı yaptık, haftanın 7 günü çıkıp açıklama yaptık. Kamuoyunu doğru ve zamanında bilgilendirmek toplumun güvenini kazanmak adına önemlidir. Düzenli, sağlıklı ve anlaşılır bilgilendirmelere ihtiyaç vardır. Kriz iyi yönetilebilir konumda değildir. Şuanda geldiğimiz noktada hükümet kendini halka karşı sorumlu hissetmiyor. Kimse hata yaptığını kabul etmiyor.