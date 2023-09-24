Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri’nin görüşmesine değinerek, şunları kaydetti:

“ ‘İki devletli çözüm müzakeresi olmayacaksa müzakerelere oturmayız’ şeklindeki ön şart devam ediyor. Ancak Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs’ta ve etrafında çeşitli konularda iş birliği yapmayı bir nevi ön şart olmaksızın müzakere etmeye hazır olduğu mesajını verdi.

Bu konuları ele almak üzere Genel Sekreter ve Rum liderle ‘üçlü görüşmeye varım’ diyen Kıbrıs Türk tarafı da biliyor ki, Genel Sekreter’in gündeminde dünyadaki onlarca sorun varken Kıbrıs konusunda bu türden bir süreci başlatmak için belki ilk başta bir kez üçlü görüşmeyi yapar ama sonra bu konuda ya bir BM temsilcisi atar ve kendi adına süreci yürütmesini ister ya da mevcut Kıbrıs Özel Temsilcisi’ne bu talimatı verir.”

Kapsamlı çözüm müzakeresi şeklinde değil ama enerji, geçiş kapıları, yasadışı göç ve benzeri konularda iş birliği yapmak için görüşmenin kapısının aralandığı görüşünü belirten Özersay, şöyle devam etti:

“Türkiye ve Yunanistan’ın pozitif gündem adı altında çeşitli konularda güven yaratıcı önlemleri konuşacakları ve bölgede İsrail ile Türkiye arasında enerji konularında iş birliği projelerinden bahsedildiği bir dönemde, Kıbrıs’taki tarafların da çözüm olmadan önce çeşitli konularda diyalog ve iş birliği içerisine girmeleri zaten kaçınılmazdı.”

Rum liderin ayak sürüme potansiyelinin olduğunu ifade eden Özersay, ancak Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununun çözümüne odaklanmak yerine, “pozitif gündemi baltalayacak zorluklar çıkarmayın” mesajı verdiği yönündeki haberlerin, bölgede iş birliği projelerinin bu konjonktürde en gerçekçi olan yaklaşım olduğunu doğruladığını kaydetti.

New York’ta TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ikili, baş başa ya da heyetler arası bir görüşme yapmadıklarının gözlemlediğini belirten Özersay, “Belki bizim gözümüzden kaçtı ancak eğer gerçekten böyle bir görüşme olmadıysa bu garip bir durumdur” dedi.