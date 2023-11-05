Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Ercan sözleşmesine göre havalimanında 150 güvenlik görevlisi çalıştırılması gerekirken 50’den daha az güvenlik personeli çalıştırıldığını açıklamaları üzerine ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bir televizyon programında ‘70-80 güvenlik görevlisi çalışıyor’ ifadelerini kullanmasını eleştirerek “ madem ki doğruyu söylemiyorlar o zaman biz doğrunun ne olduğunu açıklayalım: şu anda orada çalıştırılan güvenlik görevlisi sayısı sadece 43’tür. Sayın Arıklı ya bilmiyor ya da kamuoyundan bunu gizliyor ve doğruyu söylemiyor. Sayın Arıklı kendisi de açıklamasında firmanın sözleşmenin bu hükmünü yerine getirmediğini yani ortada sözleşmenin ihlal edilmesi durum olduğunu açıkça itiraf ediyor, kabul ediyor. O halde biz de bir kez daha soruyoruz: Sözleşmede yazan maddelerden hareketle havaalanı işletmecisi olan firmaya devletin 59 milyon Euro ödemesine karar veriyorsunuz ama aynı sözleşme aynı firma tarafından bu konuda ihlal edildiği zaman bunu gizlemeye çalışıyorsunuz. Oysa bu maddeler firma tarafından ihlal edildiğinde külfet devletin ve polisimizin sırtına biniyor” ifadelerini kullandı.

ARIKLI SÖZLEŞMENİN İHLAL EDİLDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Ercan sözleşmesine göre işletmeci firmanın havalimanında en az 150 güvenlik görevlisi çalıştırmak zorunda olduğunu ancak şu anda 43 güvenlik görevlisi çalıştırdığını açıklayan Halkın Partisi lideri Özersay “sayın Arıklı canlı yayında ortada bir sözleşme ihlali olduğunu açıkça kabul ediyor ama nedense 43 güvenlik görevlisi çalıştırılıyor olmasına rağmen rakamın 70-80 civarı olduğunu söyleyerek ve başka bazı gerekçeler uydurarak bu hukuksuzluğu hafifletme ya üstü kapalı bir biçimde firmayı haklı çıkarmaya çalışıyor. Oysa aynı sözleşme gereği firmaya maddi bir kıyak sağlamaya çalışanlar sözleşmenin diğer hükümlerini yani halkın ve devletin yararına olan hükümlerini uygulamaktan kaçınıyorlar, bu olacak şey değildir” ifadelerini kullandı.

ERCAN’DA 87 POLİSİMİZ ÜÇ VARDİYA HALİNDE ÇALIŞIYOR

Açıklamasında havalimanında çalışan toplam polis sayısını da açıklayan HP lideri Özersay “sayın Arıklı güvenlik görevlilerinin polisin yaptığı işi yapamayacağını söyleyerek konuyu çarpıtmaya çalışıyor oysa zaten dile getirdiğimiz husus tam tersidir yani polisimizin muhaceret de dahil kendi görevlerini ilaveten normalde firma tarafından güvenlik görevlileri yerine getirilmesi gereken görevleri yapmak durumunda bırakıldığını söylüyoruz. Havalimanında en az 150 güvenlik görevlisi çalışması gerekirken bu rakam 43’te kalıyor ve 87 polisimiz orada görev yapıyor. Özetle sözleşme çerçevesinde çok daha az polis orada görev yapacakken ülkenin başka bölgelerinde polisimiz diğer görevleri yerine getirebilecekken maalesef öyle bir sıkıntıyla karşı karşıya bırakılıyor. Kimse parmağının arkasına saklanmasın ve firmanın savunuculuğunu üstlenmesin. Bu halkın ve devletin o sözleşmenin içerisinde yararına olan maddeleri savunmak peşine düşmek kendilerinin görevidir” dedi.