Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sahte diploma meselesine dikkat çekti, "Şakamız yoktur!" ifadelerini kullandı.

HP Lideri Özersay, "Bu konuları gündeme getirdiğimizde ilk zamanlar hafife alanlar oldu. Bekleyin, az sabır dedik, yarın ola hayrola dedik. Bu devran dönecek dedik. Adım adım ilerleyeceğiz, bu memleketin düzlüğe çıkabilmesinin tek yolu temiz siyasettir, yolsuzluklara karşı mücadele etmektir" dedi.

Özersay, "Kamunun kaynaklarını çalan, şahsi menfaatleri, makam ve mevkisi için sahtekarlık yapan, yalana sahteciliğe tenezzül eden herkesin hesap vermesi ve bu çürümüşlüğün üzerine yürünmesi şarttır. Aynen devam..." paylaşımını yaptı.